Повышает безопасность людей, уменьшает преступность: Резников выступил за легализацию огнестрельного оружия для самозащиты
Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение по поводу легализации оружия для гражданских
Об этом сообщает РБК-Украина.
Он уточнил, что во многих странах легализация оружия повышает безопасность людей, помогает стражам порядка и однозначно уменьшает преступность.
"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет", – сказал Резников.
Министр отметил, что оружие должно быть легализовано.
Кроме того, нужно четко описать – кто и какое оружие может получить.
Кроме того, он отметил, что граждане должны иметь право не на ношение, а только на хранение короткого ствола.
"Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия – это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии", – добавил Резников.
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