Повышает безопасность людей, уменьшает преступность: Резников выступил за легализацию огнестрельного оружия для самозащиты

Об этом сообщает РБК-Украина.



Он уточнил, что во многих странах легализация оружия повышает безопасность людей, помогает стражам порядка и однозначно уменьшает преступность.



"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет", – сказал Резников.



Министр отметил, что оружие должно быть легализовано.



Кроме того, нужно четко описать – кто и какое оружие может получить.



Кроме того, он отметил, что граждане должны иметь право не на ношение, а только на хранение короткого ствола.



"Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество оружия – это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии", – добавил Резников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb