Повторяется 2014 год. Вблизи российского Белгорода концентрируются десятки ударных вертолетов
В Белгородской области РФ, в примерно 30 км от границы с Украиной, командованием российской армии собраны десятки ударных вертолетов Воздушно-космических сил России
Об этом сообщает ТГ-канал российских военных экспертов "Записки охотника", отслеживающий передвижение военной техники.
Как отмечается, именно активность этих вертолетов была замечена в субботу, 12 февраля 2022 года, над центральной частью России.
"Примечательно, что во время событий весны 2014 года на этом же месте также базировалась группировка ударных вертолетов", - отмечает телеграмм-канал и приводит соответствующие фотографии конца апреля 2014 года.
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