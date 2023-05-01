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"Повторяет действия Сталина": ISW проанализировал кадровую политику Путина в армии с начала полномасштабной войны против Украины

1 мая, 2023 понедельник
08:18
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Российский диктатор Владимир Путин посредством постоянной ротации в военном руководстве РФ пытается переложить ответственность за неудачи в Украине на генералов

Об этом говорится в специальном отчете Института изучения войны , в котором подробно описаны изменения в российском военном командовании после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Американские аналитики отмечают, что решение президента России Владимира Путина ворваться в Украину без четкой и доктринальной командной структуры и его нежелание назначить общего командующего театром действий оказало длительное влияние на структуру российского командования в Украине.

"Регулярные изменения командования Путиным привели к растущей раздробленности российской армии и дезорганизации командных структур, что ухудшает способность российских военных вести сплоченную кампанию в Украине", - написали в ISW.

Там добавили, что министерство обороны России и Кремль намеренно расплывчато высказывались по поводу большинства этих изменений командования.

Эксперты подчеркнули, что нежелание Путина назначить общего командующего вторжением в Украину оказало каскадное влияние на российскую армию. В апреле 2022 года западные официальные лица сообщили, что у России не было ни одного командующего своими силами в Украине с начала вторжения 24 февраля 2022 года.

"Вероятно, Путин стремился представить себя главнокомандующим и организатором успешного вторжения в Украину. Перехваченные российские военные планы показали, что Кремль ожидал, что российские силы захватят Киев в считанные дни, и Путин, вероятно, хотел объявить это своей личной геополитической победой", - предположили в ISW.

Также там нашли общее в поведении Владимира Путина и советского диктатора Иосифа Сталина.

"Возможно, Путин не хотел назначать командующего для этого вторжения во избежание приписывания ему военной победы в Украине - динамика, подобная ситуации между Иосифом Сталиным и маршалом Георгием Жуковым во время Второй мировой войны, военным победам которого диктатор завидовал", - отметили в ISW .

Проанализировав перестановки в армии РФ на протяжении полномасштабной войны, в Институте изучения войны констатировали, что Кремль и минобороны России пытались использовать командные изменения для получения желаемого информационного эффекта, чтобы компенсировать неудачи в Украине.

"Путин и министерство обороны либо скрывали, либо тщательно объявляли изменения командования в течение войны в Украине, чтобы защититься от критики и назначить козлов отпущения за военные неудачи. Приверженность Путина к ротации кадров и отказ от прямого увольнения командиров является символом его стиля правления, который не очень подходит для руководства армией, ведущей дорогую войну", - подчеркнули в ISW.

Владимир Путин
Вторая мировая война
Военные новости
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