"Повсюду будут синие и желтые огни": промоутер объяснил, почему для Украины и мира значимый бой Ломаченка
Промоутер Боб Арум считает, что следующий бой Василия Ломаченка значимый, чтобы напомнить миру об Украине
Об этом сообщает Boxing News 24/7.
"Когда Ломаченко будет выходить в ринг, повсюду будут синие и желтые огни. Уважение его стране, мужественному народу в Украине. Когда будут раздаваться гимны, в частности гимн Украины, думаю, многие признают, как украинцы боролись с агрессорами из России, будут ценить Лому и его соотечественников", – заявил промоутер Боб Арум.
После начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды Теробороны в Белгород-Днестровском в Одесской области.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.
Сейчас боксер находится в США, где 20 мая проведет в Лас-Вегасе сражение против абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни.
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26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни.
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17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов.
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