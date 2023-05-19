Об этом сообщает Boxing News 24/7.

"Когда Ломаченко будет выходить в ринг, повсюду будут синие и желтые огни. Уважение его стране, мужественному народу в Украине. Когда будут раздаваться гимны, в частности гимн Украины, думаю, многие признают, как украинцы боролись с агрессорами из России, будут ценить Лому и его соотечественников", – заявил промоутер Боб Арум.

После начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды Теробороны в Белгород-Днестровском в Одесской области.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.

Сейчас боксер находится в США, где 20 мая проведет в Лас-Вегасе сражение против абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни.