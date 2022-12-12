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Главная война с Россией Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, нас ждут существенные ограничения зимой - Шмигаль

Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, нас ждут существенные ограничения зимой - Шмигаль

12 декабря, 2022 понедельник
02:07
война с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения

Об этом Шмигаль написал в фейсбуке.

"После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - прокомментировал он ситуацию с повреждением энергосистемы Украины .

Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Первый приоритет – это критическая инфраструктура и больницы. Вторым приоритетом являются предприятия и объекты военно-промышленного комплекса. Третьим идет бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты. Четвертый приоритет – жилищный сектор.

  • 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения. "Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - подчеркнул Зеленский.

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Денис Шмыгаль
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