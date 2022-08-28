Повреждены восемь многоэтажек, один снаряд попал во двор школы: оккупанты обстреляли Славянск
Ночью, 28 августа, российские войска обстреляли Славянск и Краматорскую в Донецкой области, жители пострадавших домов были вовремя эвакуированы
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, Славянск подвергся обстрелу около часу ночи: повреждены восемь многоэтажек, а один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.
В Краматорске россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.
"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь!" – отметил председатель Донецкой ОВА.
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