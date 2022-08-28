Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, Славянск подвергся обстрелу около часу ночи: повреждены восемь многоэтажек, а один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.

В Краматорске россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь!" – отметил председатель Донецкой ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb