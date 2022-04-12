Повреждены учебные заведения, здравоохранения, жилье: в Николаеве насчитали уже более 110 млн грн ущерба, нанесенного российскими оккупантами
В Николаеве продолжают документировать последствия российской агрессии, на сегодняшний день в городе подсчитали убытки более чем на 110 млн грн
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, на 12 апреля установлены следующие суммы ущерба:
заведения социальной защиты – повреждено 3 объекта на около 1 млн грн.
заведения здравоохранения – 5 объектов более чем на 4 млн грн.
учебные заведения – 46 объектов более чем на 20 млн грн.
заведения физической культуры и спорта – 5 объектов более чем на 5,5 млн грн.
жилищный сектор – 550 обращений на около 80 млн грн.
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