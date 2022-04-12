Повреждены учебные заведения, здравоохранения, жилье: в Николаеве насчитали уже более 110 млн грн ущерба, нанесенного российскими оккупантами

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, на 12 апреля установлены следующие суммы ущерба:

заведения социальной защиты – повреждено 3 объекта на около 1 млн грн.

заведения здравоохранения – 5 объектов более чем на 4 млн грн.

учебные заведения – 46 объектов более чем на 20 млн грн.

заведения физической культуры и спорта – 5 объектов более чем на 5,5 млн грн.

жилищный сектор – 550 обращений на около 80 млн грн.

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