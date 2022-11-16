Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в telegram .

По его словам, в результате вчерашней массированной атаки на столицу были повреждены два жилых дома.

"В одном из них погибла пожилая женщина. Подъезд одного из домов – пятиэтажки – получил значительные повреждения. Людей из него эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока у родственников или знакомых", - написал Кличко.

Он добавил, что в настоящее время комиссия оценивает степень повреждений, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.

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