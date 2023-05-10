Повреждены дом и газовая труба: в России заявили о якобы сбитом дроне под Курском
Утром 10 мая в России заявили о якобы сбитом противовоздушной обороной вражеском беспилотном летательном аппарате под Курском
Об этом заявил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.
Сообщается, что в среду утром российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник под Курском.
Обломки рухнули в деревне Толмачево.
В результате падения беспилотного летательного аппарата никто не пострадал. В то же время есть повреждение фасада дома и газовой трубы.
Старовойт опубликовал фото поврежденного частного дома и воронки в земле, будто бы от падения дрона.
- 8 апреля руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов заявил , что над Феодосией система противовоздушной обороны сбила ракету. Жертв и разрушений нет.
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