Об этом заявил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

Сообщается, что в среду утром российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник под Курском.

Обломки рухнули в деревне Толмачево.

В результате падения беспилотного летательного аппарата никто не пострадал. В то же время есть повреждение фасада дома и газовой трубы.

Старовойт опубликовал фото поврежденного частного дома и воронки в земле, будто бы от падения дрона.