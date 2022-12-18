Повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки: полиция Донетчины документирует последствия 11 вражеских обстрелов
Вражеским обстрелам подверглись 6 населенных пунктов: есть раненые и погибшие
Об этом стало известно из telegram-канала Министерства внутренних дел Украины.
"Враг совершил пять огневых атак на Авдеевку. Поражения также получили Часов Яр, Дружковка, пгт Очеретино, Северное, село Иванополье",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что армия РФ била по мирному населению из РСЗО "Град" и артиллерии. Повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки.
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Зафиксирован ракетный удар по Дружковке. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру и автомобили. Информация о жертвах не поступала.
"В результате артиллерийских обстрелов погиб погибший в городе Часов Яр", - добавляется.
- 18 декабря стало известно, что войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки.
- 18 декабря журналист Сергей Никитенко рассказал, что российские оккупанты всю ночь обстреливали Херсон и пригород.
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