Повреждено около 30 объектов в результате атаки россиян 15 ноября
Из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину поражению подверглись более 30 объектов инфраструктуры
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона "Єдині новини".
В результате ракетных обстрелов 15 ноября Россия нанесла ущерб ориентировочно 30 объектам инфраструктуры Украины.
"Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", - отметил глава МВД.
Монастырский подчеркнул, что оценка нанесенного ущерба еще продолжается. На утро 16 ноября на каждом из поврежденных объектов работают специалисты.
Министр сообщил: рабочие МВД подтвердили, что шесть человек получили ранения и один человек погиб в результате атак.
"Три из них в Киеве, остальные трое в другом населенном пункте. К утру будет еще более точная информация", - добавил Денис Монастырский.
- Напомним, как отметил в эфире Эспрессо спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 15 ноября враг выпустил по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.
- Россияне атаковали ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- В ходе массированной ракетной атаки россияне повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.
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