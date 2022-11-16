Повреждено около 30 объектов в результате атаки россиян 15 ноября

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона "Єдині новини".

В результате ракетных обстрелов 15 ноября Россия нанесла ущерб ориентировочно 30 объектам инфраструктуры Украины.

"Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", - отметил глава МВД.

Монастырский подчеркнул, что оценка нанесенного ущерба еще продолжается. На утро 16 ноября на каждом из поврежденных объектов работают специалисты.

Министр сообщил: рабочие МВД подтвердили, что шесть человек получили ранения и один человек погиб в результате атак.

"Три из них в Киеве, остальные трое в другом населенном пункте. К утру будет еще более точная информация", - добавил Денис Монастырский.

Напомним, как отметил в эфире Эспрессо спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 15 ноября враг выпустил по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.

Россияне атаковали ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В ходе массированной ракетной атаки россияне повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb