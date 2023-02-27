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Аналитика

Поврежденный в Беларуси самолет А-50 не повлияет на следующую ракетную атаку РФ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
27 февраля, 2023 понедельник
21:39
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, был поврежден российский разведывательный самолет ДРЛО А-50. Однако, по всей вероятности, это событие никак не повлияет на организацию следующего ракетного удара РФ по территории Украины

Российские оккупанты штурмуют Бахмут по трем направлениям.

Противник продолжает пытаться продвигаться в сторону Бахмута по трем направлениям. Со вчерашнего дня и ночью мы пытались получить детали о ситуации в Бахмуте от наших подразделений именно на северных окраинах города. Именно на этом участке в течение недели была самая сложная ситуация. Поскольку российские подразделения перешли трассу М-03 от Бахмута до Славянска и пытались пробиться в поселок Богдановка. Вчера наши подразделения провели контратаку именно в направлении трассы М-03. Во время этой контратаки наши бойцы пытались отбросить российских оккупантов, которые продолжают попытки продвинуться к действующей трассе от Часового Яра до Бахмута. Можно утверждать, что ВСУ добились определенного успеха. Однако окружить часть российских войск на этом участке пока не удалось.


Карта боевых действий на Донетчине по состоянию на 27 февраля.

По последним данным, противник снова перебросил резервы в Бахмут и продолжает попытки контратак на наши позиции. На севере города ситуация несколько улучшилась, но все равно очень сложная. Что касается других участков фронта, то на востоке Бахмута идут бои в городской застройке. На юго-западе ВСУ контратаковали, чтобы отбросить противника от Ивановского. Это общая информация о боях за город Бахмут.

Подразделения армии РФ пытаются окружить Бахмут

Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов рассказал, что ситуация у Бахмута кардинально не изменилась. Тяжелые бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Противник продолжает попытки захватить город, применяя разные тактические маневры. Волохов подчеркнул, что одним из последних тактических замыслов россиян было взять город Бахмут в клещи, отрезав украинские подразделения от логистических путей. Однако ни одна попытка окружить город у россиян не увенчалась успехом.

Также командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов подчеркнул, что противник постоянно пытается совершенствовать свою тактику и материальное обеспечение, чтобы противодействовать беспилотникам ВСУ. Поскольку украинские беспилотники - большая проблема для российских интервентов. По словам Волохова, были случаи, когда противник, получив лучшие средства борьбы с беспилотниками, имел локальный успех. Однако украинские подразделения довольно быстро адаптировались к новой тактике оккупанта. Враг продолжает создавать проблемы для украинских подразделений разведки, но несущественные для линии фронта.

Самолет ВВС РФ А-50 мониторит цели на территории Украины для ракетных атак

Эксперт по военной авиации Валерий Романенко рассказал, что с помощью самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия способна вести слежку за территорией Украины от 200 до 600 км. Самолет А-50 может следить за работой воздушных сил Украины. Именно с помощью этого самолета, по словам эксперта, Россия проводит разведку и получает информацию о целях российских истребителей и ударных самолетов. К тому же после запуска крылатых ракет именно самолет А-50 проводит мониторинг их полета. Эксперт подчеркнул, что такие самолеты создают немало проблем для ВСУ.


Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Валерий Романенко предположил, что возможный российский ракетный удар не был сорван из-за поврежденного самолета А-50 на военном аэродроме в Мачулищах. Поскольку, по его словам, дроны-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину 26 февраля, запускались с оккупированных территорий на Востоке. В частности, с побережья Азовского моря. То есть повреждение самолета А-50, который находился на территории Беларуси, не повлияет на ход последующих ракетных атак России.

У Украины нет средств для противодействия самолетам А-50

По словам Валерия Романенко, у Украины нет средств для борьбы с российскими самолетами А-50. К радиолокационным помехам этот самолет не чувствителен, а ракет, которыми ВСУ могли бы уничтожить А-50, у нас нет. Эксперт также отметил, что Украина должна нарабатывать меры по обезвреживанию таких самолетов армии РФ. Романенко убежден, что через неделю на территорию Беларуси перебросят другой самолет А-50, чтобы заменить поврежденный. Однако Украина не может наносить удары по территории Беларуси и потому, вполне вероятно, белорусские партизаны попытаются повредить уже другой А-50. Что касается мест  базирования А-50 на территории России, то эксперт полагает, что они все же остаются недостижимой целью для ВСУ. При имеющихся силах и средствах Украина может обезвредить А-50, если он будет находиться на территории оккупированного Крыма.
 

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