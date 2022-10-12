Поврежденный Крымский мост значительно ослабит логистику для группировки войск РФ на Юге Украины, - военный эксперт Черник
Военный эксперт Петр Черник считает, что из-за повреждения Крымского моста логистическая ситуация для войск РФ на Юге будет ухудшаться
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Повреждение Крымского моста значительно ослабит логистику для всей группировки российских войск на Юге Украины. Поскольку главная техника и боеприпасы перевозятся военными эшелонами. Эшелоны могут иметь вес в пределах одного вагона свыше 40 тонн. Представляем эшелон из 30 вагонов и от одного дня для россиян все это остановилось. Ведь железнодорожное полотно на Крымском мосту повреждено", - объяснил Черник.
Эксперт убежден, что россияне не смогут организовать логистику своих войск самолетами.
"Россияне не смогут перебрасывать технику и ресурсы самолетами. Один Ил-76 может перевозить до 40 тонн груза, а это лишь один танк. Поэтому действительно удавка для российской группировки на Юге Украины затягивается. И я говорю обо всем Юге Украины. Однако по состоянию на сейчас ситуация для российских войск не столь критична, чтобы мы могли говорить о деоккупации наших территорий в обозримой перспективе", - добавил он.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное