Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Повреждение Крымского моста значительно ослабит логистику для всей группировки российских войск на Юге Украины. Поскольку главная техника и боеприпасы перевозятся военными эшелонами. Эшелоны могут иметь вес в пределах одного вагона свыше 40 тонн. Представляем эшелон из 30 вагонов и от одного дня для россиян все это остановилось. Ведь железнодорожное полотно на Крымском мосту повреждено", - объяснил Черник.

Эксперт убежден, что россияне не смогут организовать логистику своих войск самолетами.

"Россияне не смогут перебрасывать технику и ресурсы самолетами. Один Ил-76 может перевозить до 40 тонн груза, а это лишь один танк. Поэтому действительно удавка для российской группировки на Юге Украины затягивается. И я говорю обо всем Юге Украины. Однако по состоянию на сейчас ситуация для российских войск не столь критична, чтобы мы могли говорить о деоккупации наших территорий в обозримой перспективе", - добавил он.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

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