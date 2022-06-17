Поврежденные украинские памятники культуры будут восстанавливать с помощью 3D-сканеров
Украина совместно с Латвией будет восстанавливать поврежденные россиянами монументы культуры благодаря 3D-сканерам
Об этом сообщил Правительственный портал.
"При поддержке Министерства культуры Латвии и Рижского технического университета в Украину посетила группа специалистов во главе с Бруно Деландесом. Вместе с украинскими коллегами в течение недели они осуществили 3D-сканирование двух памятников культурного наследия в Чернигове, поврежденных в результате российских обстрелов, а также двух пом сакральной архитектуры, на Львовщине и в Киеве. Полученные материалы в дальнейшем будут использоваться при разработке реставрационных программ", - отметили в Кабмине.
Заместитель главы Минкульта Екатерина Чуева назвала сохранение культурного наследия во время войны вызовом, который требует консолидации усилий государства, гражданского общества и специалистов.
"Мы очень благодарны латвийской стороне за поддержку этого проекта по документированию повреждений объектов культурного наследия Украины и надеемся на продолжение сотрудничества, а также благодарим участников инициативы "Штаб спасения наследия" за помощь в организации визита латвийских коллег", - добавила она.
У Латвии есть 20-летний опыт документирования чрезвычайных ситуаций и диагностики состояния объектов культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Подобную помощь латвийцы оказывали Ираку в 2005 – 2006 годах. Эти технологии использовались в зонах боевых действий в Сирии и Ираке для документирования объектов из списка ЮНЕСКО.
- На 6 мая Минкульт зафиксировал 300 военных преступлений России против украинского культурного наследия.
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