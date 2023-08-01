Фото опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – написал Африк.

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Что известно о Крымском мосте

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти сообщали о погибших и обвинили в подрыве Украину.

Взрывы на Крымском мосту прогремели под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту. А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца будто бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

Впоследствии в правительстве РФ заявили , что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

А утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные власти еще слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.

По данным министерства обороны России, в течение ночи была якобы пресечена "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории полуострова Крым. Там заявили, что с территории Украины было выпущено 17 беспилотников. По их словам, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще 3 - упали на территории полуострова. Кроме того, якобы три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В минобороны РФ отмечают, что в результате "террористической атаки" пострадавших нет.

Также 24 июля представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы в столице России и временно оккупированном Крыму и отметил, что в дальнейшем таких событий будет больше.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет продолжать осуществлять атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, соединяющий его с материковой частью России

26 июля в СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в октябре 2022 года.

30 июля издание Express сообщило о том, что в Великобритании тренируется группа из 2 тысяч элитных украинских военных, которая должна стать передовой силой и отвоевать Крым к Рождеству .