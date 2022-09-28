Повреждение "Северных потоков": Норвегия направит военных на защиту нефтяных и газовых вышек страны
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что военные страны будут направлены на защиту энергетических объектов из-за повреждения "Северных потоков"
Об этом сообщает VG со ссылкой на заявление премьера Стере.
"Военные будут больше присутствовать на норвежских нефтяных и газовых установках", - сказал Стере на пресс-конференции, уточнив, что военно-морские силы будут заниматься защитой оффшорной инфраструктуры, тогда как полиция усилит охрану объектов на земле.
Норвежский премьер добавил, что в сентябре была зафиксирована "аномальная" активность беспилотников в Балтийском море. В то же время, по его словам, конкретных угроз для Норвегии пока зафиксировано не было.
Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
- 28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море. В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на утечку газа на российских трубопроводах системы "Северный поток"
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