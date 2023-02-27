Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Майор запаса НГУ дал комментарий о повреждении российского разведывательного самолета А-50 ВКС РФ в результате взрывов 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи.

"Возможно не все видели самолет А-50, у которого как бы сверху прикреплена на ножке летающая тарелка, это именно и есть радиолокационная станция (РЛС, – ред.) дальнего наблюдения. Этот самолет мониторит воздушное пространство и отслеживает на земле излучение электромагнитных волн. То есть, с одной стороны – это самолет-разведчик, который в воздухе не заходит в зону поражения нашего ПВО, а летит вдоль, и вычисляет места расположения наших РЛС, которые начиная работать, излучают электромагнитные волны", – пояснил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что также А-50 может корректировать полет ракет и самолетов, он видит, например, когда поднимаются наши самолеты и может давать информацию вражеским самолетам, чтобы они вылетали на перехват.

"То есть этот самолет является довольно серьезным оружием. Радиолокационная станция А-50 используется как для наведения самолетов с крылатыми ракетами, так и для разведки. И то, что сейчас РЛС самолета-разведчика "внезапно сломалась", то нельзя сказать, что мы ослепили глаза вражеских крылатых ракет, но серьезно повредили возможности атаковать наши территории. Это очень хорошо, что этот самолет сломался: врагу будет сложнее, а нам проще", - подытожил Гетьман.