К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

После взрывов на мосту, соединяющем материковую РФ с временно оккупированным украинским полуостровом, российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

На видеозаписи последствий видно, что один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой пролет получил повреждение, но остался целым.

Министерство транспорта РФ заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а движение по железной дороге через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные власти перенаправили интенсивное гражданское движение из захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы в Украине, а российские источники рассказывали о больших пробках в Джанкойском районе полуострова и подконтрольной интервентам территории в Херсонской области в сторону Мелитополя.

В отчете отмечается, что бегущие из оккупированного Крыма российские туристы, вероятно, усилили движение и, скорее всего, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей.

Оккупационные власти попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить неотложные проблемы с дорожным движением".

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность страны к инциденту.

При этом, как ранее заявляли украинские официальные лица и аналитики ISW, мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для Сил обороны Украины в их защите от полномасштабного вторжения РФ и попыток Кремля захватить наше государство.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло?

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

В свою очередь компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.