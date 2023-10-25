Повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией: финское следствие назвало новую версию

Об этом пишет Reuters .

Финская полиция заявила, что повреждение газопровода в Балтийском море, вероятно, мог повлечь за собой корабль, который тянул по дну тяжелый якорь. Правоохранители выясняют, это был случайный инцидент или умышленные действия.

Отмечается, что на дне моря зафиксировали широкие следы от волочения, ведущие к месту повреждения газопровода. Якорь лежал вблизи места повреждения.

"Следующие вопросы касаются того, было ли это намеренно, была ли это небрежность, неумелое мореходство, и именно здесь мы начинаем выяснять, мог ли быть мотив происходящего", - заявил глава Национального бюро расследований Робин Лардот.

Фото: reuters

В настоящее время якорь уже достали со дна моря, следствие выясняет, принадлежал ли он китайскому контейнеровозу NewNew Polar Bear, который в момент инцидента проходил над газопроводом.

В то же время Китай призвал к "объективному, справедливому и профессиональному" расследованию повреждения газопровода.

Справочно. Balticconnector – это двунаправленный газопровод, соединяющий газовые сети Финляндии и Эстонии. Газопровод имеет протяженность 151 км, из которых 77 км проходят под водой. Он позволяет Финляндии получать газ из Инчукалнского подземного хранилища в Латвии и снижать зависимость от российского Газпрома. Введен в эксплуатацию газопровод в декабре 2019 года.