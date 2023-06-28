Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас оккупанты продолжают перебрасывать на временно оккупированные территории военную технику. Однако повреждение Чонгарского моста очень осложнило им логистику. Сценарий похож на Антоновский мост. Сначала они заявляли, что ничего страшного не произошло, потом, что всего лишь несколько повреждений. Они сейчас пытаются в прискоренных темпах восстановить мост. Установили понтонные переправы, через которые военная техника все-таки перебрасывается", - рассказал Хлань.

Депутат Херсонского облсовета также сообщил, что оккупанты обустраивают новые логистические пути для обеспечения войска на временно оккупированных территориях.

"Также оккупанты наладили автомобильное сообщение через Арабатскую стрелку. Этим путем они тоже перебрасывают технику и БК. Теперь часть обеспечения оккупантов осуществляется через Арабатскую стрелку. В основном эта техника направляется на Запорожское направление", - добавил он.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым.

Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.