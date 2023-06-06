Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сразу после поступления информации о повреждении аммиакопровода были подготовлены эвакуационные автобусы и места размещения переселенцев в Харькове. Власти прогнозировали, что в случае большого выброса аммиака нужно будет вывезти 10 тысяч жителей района.

"К счастью, на станции сработали предохранительные клапаны. Благодаря этому утечка аммиака была относительно незначительной. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов. В Купянске аммиака в воздухе вообще нет. Угрозы для жителей района и нужды в эвакуации нет", – рассказал Синегубов.

Он отметил, что облако с аммиаком унесло ветром в направлении так называемых ДНР и ЛНР.