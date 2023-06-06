Повреждение аммиакопровода на Харьковщине: глава ОВА рассказал о ситуации по состоянию на 6 июня
В результате повреждения аммиакопровода, которое произошло в Купянском районе Харьковской области 5 июня, угрозы для жителей нет, как и потребности в эвакуации
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, сразу после поступления информации о повреждении аммиакопровода были подготовлены эвакуационные автобусы и места размещения переселенцев в Харькове. Власти прогнозировали, что в случае большого выброса аммиака нужно будет вывезти 10 тысяч жителей района.
"К счастью, на станции сработали предохранительные клапаны. Благодаря этому утечка аммиака была относительно незначительной. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов. В Купянске аммиака в воздухе вообще нет. Угрозы для жителей района и нужды в эвакуации нет", – рассказал Синегубов.
Он отметил, что облако с аммиаком унесло ветром в направлении так называемых ДНР и ЛНР.
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