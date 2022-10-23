Повреждена школа и детский сад: россияне снова обстреляли приграничье Сумщины

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Там отметили, что враг нанес огневое поражение с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

"Под вражеским огнем оказались 6 общин. В результате обстрелов в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, повреждены 2 жилых дома, линия электропередач", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших 68-летняя женщина, получившая осколочные ранения и находящаяся в больнице.

Огонь велся со стороны населенных пунктов: Грудская, Некислица, Теткино, Анатольевка, Николаево-Дарьино и Свердликово.

Напомним, в течение дня в Сумской области электричество будут выключать без предупреждения

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