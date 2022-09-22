Повреждена подстанция, электросеть и уничтожены дома: оккупанты продолжают обстреливать Сумщину
В среду 21 сентября враг обстреливал Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую пограничные общины Сумщины минометами и пулеметными очередями
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В Середино-Будской общине русские войска обстреляли окрестности Середино-Буды, повредив подстанцию и электросеть.
В селе Волфине Белопольской общины рашисты повредили 3 частных дома, еще один сгорел полностью. Из-за минометных обстрелов окрестностей села Атинское загорелся состав Атинского психоневрологического интерната, также повреждены ближние здания.
По Шалыгинской общине оккупанты выпустили 3 очереди из крупнокалиберного пулемета.
- За 19 сентября в Сумской области насчитали 75 прилетов, двое пожилых людей пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.54
Покупка 40.54Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное