Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Середино-Будской общине русские войска обстреляли окрестности Середино-Буды, повредив подстанцию и электросеть.

В селе Волфине Белопольской общины рашисты повредили 3 частных дома, еще один сгорел полностью. Из-за минометных обстрелов окрестностей села Атинское загорелся состав Атинского психоневрологического интерната, также повреждены ближние здания.

По Шалыгинской общине оккупанты выпустили 3 очереди из крупнокалиберного пулемета.

За 19 сентября в Сумской области насчитали 75 прилетов, двое пожилых людей пострадали.

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