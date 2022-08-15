Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Отмечается, что около 02:40 Николаев подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки было повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Кроме того, ночью враг обстрелял село Котлярово Шевченковской общины. Данные о масштабах разрушений также уточняются.

А вчера, 14 августа, россияне били по территории Баштанского района. Прилёты были зафиксированы ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 за пределами села Широкое Широковской общины.

Кроме того, указанное село оккупанты обстреляли повторно утром 15 августа. Как передает Ким, около 06:30 оккупанты попали по сельхозпостройке в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Также обстрелы получили село Поляна Широковской общины, которое оккупанты накрыли огнем около 01:40 15 августа. В результате атаки были повреждены жилые дома и гаражи.

По данным Кима, под постоянным огнем остаются находящиеся на линии столкновения населенные пункты Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Данные по поводу повреждений и пострадавших уточняются.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.