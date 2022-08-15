Повреждена гостиница и учебное заведение: ночью россияне накрыли огнем Николаев
Ночью 15 августа оккупационные войска РФ нанесли ракетные удары по инфраструктуре Николаева и области
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Отмечается, что около 02:40 Николаев подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки было повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Кроме того, ночью враг обстрелял село Котлярово Шевченковской общины. Данные о масштабах разрушений также уточняются.
А вчера, 14 августа, россияне били по территории Баштанского района. Прилёты были зафиксированы ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 за пределами села Широкое Широковской общины.
Кроме того, указанное село оккупанты обстреляли повторно утром 15 августа. Как передает Ким, около 06:30 оккупанты попали по сельхозпостройке в домохозяйствах. Пострадавших нет.
Также обстрелы получили село Поляна Широковской общины, которое оккупанты накрыли огнем около 01:40 15 августа. В результате атаки были повреждены жилые дома и гаражи.
По данным Кима, под постоянным огнем остаются находящиеся на линии столкновения населенные пункты Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Данные по поводу повреждений и пострадавших уточняются.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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