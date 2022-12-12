Об этом сообщает ГСЧС .

"В результате взрыва в квартире на 19-м этаже 25-этажного жилого дома по улице Академика Сахарова в селе Лески Одесского района произошло разрушение фасадной стены и окна без последующего возгорания. По месту вызова погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают украинцев неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, которые создают потенциальную угрозу.

Ранее спасатели рассказали, как безопасно пользоваться электрогенераторами .

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