Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне снова направили свое оружие против Никопольщины. Обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады "градами" и тяжелой артиллерией. Выпустили на мирные города и села более 60 снарядов", - рассказал руководитель ОВА.

По данным руководителя Никопольского РВА Евгения Евтушенко, в результате ночных обстрелов в Никополе повреждены многоэтажные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, местное предприятие, линии газо- и электросети. Люди не пострадали.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обследуют территорию.

В ночь на 13 ноября оккупанты повредили в Никополе 40 домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач, ранены.

13 ноября оккупанты выпустили более 80 снарядов из РСЗО по Никопольской и Марганецкой громадам Днепропетровской области, есть двое раненых.

Ночью 14 ноября россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровска более 60 снарядов из "градов". Из-за обстрелов 45 тыс. семей в Марганецкой громаде остались без воды.

14 ноября российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате повреждены газопровод, электросети и дома

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