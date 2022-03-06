Повлияют на энергетический сектор: Япония планирует ввести дополнительные санкции против РФ

Об этом сообщает Reuters.



Известно, что новые санкции могут иметь последствия для энергетического сектора через финансовые учреждения, участвующие в транзакциях.



"Есть вероятность, что мы можем ввести дальнейшие санкции, которые могут иметь последствия для энергетического сектора через финансовые учреждения, участвующие в транзакциях. Санкции могут оказать большое влияние на средства к существованию людей, поэтому нам придется искать их понимания ради солидарности с Украиной" , – заявил Хиросиге Секо, генеральный секретарь верхней палаты Либерально-демократической партии.

Напомним, Япония присоединилась к западным государствам и ввела санкции против путинской России за полномасштабное нападение на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Япония выделит дополнительно $100 млн к уже одобренной поддержке Украины в $100 млн.