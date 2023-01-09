Повестки в Дии не будут присылать, - Минцифры
Представитель Минцифры заявил, что не предполагается отображение в приложении Дия порядка взятия на военный учет
Об этом сообщает The Village со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника.
"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач", – рассказал Баник.
Согласно постановлению Кабмина в Дии должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Что касается внедрения и нюансов работы, данные пока не разглашают, ведь есть много моментов, которые нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины, сказал Баник.
"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в Дии. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил представитель Минцифры.
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