Повестки в Дии не будут присылать, - Минцифры

Об этом сообщает The Village со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач", – рассказал Баник.

Согласно постановлению Кабмина в Дии должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Что касается внедрения и нюансов работы, данные пока не разглашают, ведь есть много моментов, которые нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины, сказал Баник.

"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в Дии. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил представитель Минцифры.

31 июля 2022 года Министерство финансов начало продажу военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.

Военное руководство сообщает , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

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