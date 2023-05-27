Тандыр утверждает, что не был в состоянии алкогольного опьянения и не употреблял накануне, передает корреспондент Еспресо.

О бутылке, которую обнаружили в его авто, ему в точности не известно.

"Я не знаю об этой бутылке. Я видел это только на фотографиях. Скорее всего, она в машине лежала еще до того. Потому что на фотографии я видел, что у пассажирского сиденья она на полу валялась", - сказал Алексей Тандыр на заседании ВРП.

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"Поверьте мне, я не мог ехать и пить виски. Она (бутылка, - ред.) просто под сиденьем лежала. Может, это с какого-то предыдущего раза осталось", - добавил Тандыр.

Вместе с тем, по его словам, если в судебном порядке будет доказано, что смерть нацгвардейца Бондаренко наступила именно из-за совершенных им действий, он готов нести ответственность.

"Если суд установит, что я нарушил ПДД и это стало причиной смерти Вадима, я в полной мере отдаю себе отчет в этой ответственности. Я беру ответственность за свои действия", - отметил он.

Справка

26 мая в Киеве около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля "Лексус" совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Парень, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.

Правоохранители сообщили Тандыру о подозрении.

Прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о получении согласия на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей.

Сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашняя ВРП не наказала.