Об этом говорится на сайте игры "Демогратия".

Новая симуляционная игра стала продолжением интерактивной истории о гражданском обществе. Во второй части внимание сосредоточено на ситуациях, связанных с безопасностью во время войны.

"Здесь вы на практике сможете проверить свои знания и способность наилучшим образом действовать в опасных ситуациях. Попробуйте себя в ролях обычного гражданина, волонтера и главы гуманитарного штаба", - отмечают на сайте игры.

Разработали игру Юрий Марченко и Мирослав Криж по заказу фонда IFES. В основу игры положены официальные источники и материалы, с которыми можно ознакомиться на сайте Демогратии.

В частности, игра поможет понять, как вести себя во время обстрелов, как вести себя во время воздушной тревоги, как собрать тревожный чемоданчик, что такое правило двух стен, что делать при ожогах, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, как вести себя при опасности поражения химическими веществами. Среди тем игры - многие другие важные ситуации, которые могут иметь место во время войны, в частности, правила безопасности в оккупации и условия, при которых военные могут изымать вашу машину.

"Но помните, что в этих игровых ситуациях, как и в реальности, не всегда есть идеально правильные ответы", - предостерегают разработчики игры.

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