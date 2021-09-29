Поведение РФ в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия, - Украина в ООН

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает "Укринформ" .



"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", - сказал Витренко.



Представитель Украины напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма, в том числе размещением средств доставки ядерного оружия.



Дипломат добавил, что оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к увеличению территории развертывания ядерного оружия в мире.



Витренко напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по объемам ядерного арсенала в мире и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, однако доверие к этому документу пока подрывает РФ.



"Доверие к некоторым ключевых элементов ДНЯО и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающим ядерным оружием", - сказал дипломат.



Витренко также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в том числе Россией, которые гарантировали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, однако РФ осуществила военную агрессию против Украины и оккупировала украинские территории.



Дипломат призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, работающий под эгидой ООН, и разработать и заключить многосторонний документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.



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