Поведение Путина свидетельствует о том, что вторжение терпит крах, - Трюдо об объявлении в РФ частичной мобилизации и ядерные угрозы
Объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ и угрозы применения ядерного оружия свидетельствуют о том, что российское вторжение в Украину терпит крах
Об этом пишет Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
По его словам, Канада осуждает безответственную эскалацию войны со стороны РФ.
"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевдореферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - отметил Трюдо.
Приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану", отмечает премьер Канады. А также добавляет, что угрозы ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.
- 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян". А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что все, кто придет в Украину с оружием, будут уничтожены.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за мобилизации Путин "хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу".
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что последние шаги Путина требуют новых санкций от ЕС.
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