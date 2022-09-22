Об этом пишет Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По его словам, Канада осуждает безответственную эскалацию войны со стороны РФ.

"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевдореферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - отметил Трюдо.

Приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану", отмечает премьер Канады. А также добавляет, что угрозы ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян". А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что все, кто придет в Украину с оружием, будут уничтожены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за мобилизации Путин "хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что последние шаги Путина требуют новых санкций от ЕС.

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