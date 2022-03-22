Поведение Путина и российской армии - как у Гитлера, эсэсовцев и фашистских летчиков, - Дуда

Об этом сообщает kronika24.pl .

По словам Дуды, сейчас Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда гитлеровцы жестоко бомбили жилые дома и убивали мирных жителей.

"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда гитлеровцы жестоко бомбили жилые дома, без всякого милосердия убивая мирных жителей. Сегодня такое же поведение российской армии и российских руководителей - как у Гитлера, эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен смириться", – сказал Дуда.

Напомним, 26 февраля Анджей Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и сразу начать собеседование.

20 марта польский ветеран Якуб-Томаш Новаковский, который во время Второй мировой войны воевал в рядах Армии Краевой и участвовал в Варшавском восстании 1944 года, выступил с эмоциональным видеообращением в поддержку Украинского народа.

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