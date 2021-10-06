"Поведение недопустимое": в ОПУ отреагировали на ситуацию с нападением на журналистов "Схем" в кабинете главы "Укрэксимбанка"

Об этом передает пресс-служба ОПУ.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о структуре какого уровня говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны и не может быть причины, чтобы их не соблюдать ", - заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.



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В ОПУ заметили, что Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет банка заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета может происходить модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать ", - говорится в сообщении.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".

В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.

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