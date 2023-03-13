Поведение Китая вызывает беспокойство, это системный вызов для мирового порядка
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что наращивание военных сил Китая "вызывает беспокойство", ведь это "системный вызов мировому порядку"
Об этом сообщает NBC News .
Такой комментарий премьер дал во время посещения Сан-Диего, где Сунак должен встретиться с президентом США Джо Байденом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, чтобы обнародовать последние шаги в рамках оборонного партнерства для противостояния растущей военной мощи Китая.
По словам Сунака, Пекин "действует все более авторитарно" дома и становится "напористее" за рубежом.
"Китай, безусловно, представляет наибольшую государственную угрозу нашим экономическим интересам. И это системный вызов мировому порядку", – сказал Сунак.
- Новый премьер Китая Ли Цянь заявил , что страна тесно взаимосвязана экономически с Соединенными Штатами Америки и стремится к сотрудничеству.
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