Об этом сообщает NBC News .

Такой комментарий премьер дал во время посещения Сан-Диего, где Сунак должен встретиться с президентом США Джо Байденом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, чтобы обнародовать последние шаги в рамках оборонного партнерства для противостояния растущей военной мощи Китая.

По словам Сунака, Пекин "действует все более авторитарно" дома и становится "напористее" за рубежом.

"Китай, безусловно, представляет наибольшую государственную угрозу нашим экономическим интересам. И это системный вызов мировому порядку", – сказал Сунак.