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Главная война с Россией "Повар Путина" Пригожин заявил, что его сын воюет в составе ППК "Вагнер". РосСМИ утверждают, что он – бизнесмен

"Повар Путина" Пригожин заявил, что его сын воюет в составе ППК "Вагнер". РосСМИ утверждают, что он – бизнесмен

24 сентября, 2022 суббота
02:59
война с Россией

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его сын сейчас находится в горячих точках в составе ППК "Вагнера", однако российские СМИ утверждают, что он успешный бизнесмен, на которого записано немало активов

Прессслужба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина на запрос от интернет-газеты "Голос народа", сообщает "Медуза".

Издание, в контексте мобилизации в России, спросило у Пригожина пойдет ли воевать его сын

Вопрос: Сейчас в сети активно обсуждают детей чиновников и государственных служащих, подпадающих под частичную мобилизацию. Мы знаем, что Вы много времени проводите в ЛДНР. Появилась информация, что Ваш сын тоже был в горячих точках. Можете ли это подтвердить?

"Мой сын в 18 лет ушел в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии уехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ППК "Вагнер", где и получил свой первый Черный крест (высокая боевая награда ПВК Вагнера, – прим. ред.)», – говорится в сообщении.

Российские журналисты подвергают сомнению слова Пригожина-старшего. Они не понимают, как Пригожин-младший из окопов умудряется управлять бизнесом "повара". Год назад, например, на него записали имение рядом с плесенью "дворцом Путина" в Геленджике. Сидя в горячих точках, он также стал владельцем других компаний, принадлежащих его отцу.

  • Гаулейтер Крыма Аксенов заявил, что его сын получил повестку и мобилизован на войну с Украиной.

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мобилизация
Вагнергейт
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