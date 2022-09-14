"Повар Путина" Пригожин лично рекрутирует заключенных на войну с Украиной

Соратники политика Алексея Навального опубликовали видео вербовки заключенных на войну против Украины в одной из колоний Марий Эл.

По словам оппозиционеров, видео им прислал один из заключенных. Номер колонии не называют, однако, судя по храму, который можно заметить на видео, это ИК-6 в Йошкар-Оле. Такое же видео было опубликовано в других телеграм-каналах.

На видео человек, похожий на близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина, призывает узников идти на войну в Украине. Его слова совпадают с тем, что осужденные рассказывали российским СМИ о поведении "повара Путина" в колониях. Например, он говорит о запрете на дезертирство, мародерство, наркотики и алкоголь, а также сдачу в плен.

Читайте также: "В первую очередь интересуют убийцы и разбойники". СМИ рассказали, как владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин лично вербует в колониях РФ

"Первые заключенные, воевавшие со мной - это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ, - 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив, 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами, было трое погибших, семь раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсидел "тридцатку", погиб геройски", - утверждает Пригожин.

За согласие воевать полгода "повар Путина" обещает помилование. Но если заключенный согласится подписать контракт, а затем передумает, его расстреляют.

В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине.

14 сентября стало известно, что министра обороны РФ Сергея Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ.

В конце августа уже сообщалось, что Пригожин в колониях вербует новых вагнеровцев: обещает войну "на годы" и мутации в случае ядерной войны.