Рецепт Клопотенко опубликовал в своем Instagram.

Для блюда нужны: готовый фарш или цельное мясо (300 г), изюм (150 г), маленькая луковица, отварной или запеченный картофель, квашеная капуста (50 г), томатная паста (10 г), сливочное масло (50 г) , растительное масло (10 г), коньяк (50 г), сладкая горчица (15 г), соль, перец.

По рецепту изюм необходимо залить коньяком на 15 мин. Нарезать лук полукольцами. Мясо, если цельное, порубить и посолить. На сковороде сделать микс сливочного и постного масла (половину от указанного количества). Жарить 3-5 минут лук и мясо. Далее добавить коньяк, в котором мариновался изюм, остатки сливочного масла и поджечь.

Добавить томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту и пол чайной ложки молотого перца. Выложить на горячий картофель и присыпать изюмом.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко считает, что город Изюм в Харьковской области является второй Чернобаевкой в Херсонской области, ведь так же легко простреливается Вооруженными силами Украины, поэтому большое российское сражение за Донбасс и захлебнулось.

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