Повалий спела для россиян во время новогодней атаки на Киев

Это происходило в эфире русского пропагандистского канала "Россия-1".

Повалий исполнила песню одновременно с ночной атакой на столицу Украины. Новогодней ночью воздушная тревога в Киеве длилась более 4 часов – с 00:35 по 04:50.

Кроме того, среди зрителей находился главный пропагандист Владимир Соловьев.

Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка в Киевской области. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину не высказывалось по поводу войны, в октябре 2022 года ее включили в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ани Лорак, не комментирующая агрессию России против Украины, назвала войну "хаосом".

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