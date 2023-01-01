Повалий спела для россиян во время новогодней атаки на Киев
Таисия Повалий спела украинскую песню "Червона рута" на российской новогодней программе "Голубой огонек" во время обстрела Россией Киева
Это происходило в эфире русского пропагандистского канала "Россия-1".
Повалий исполнила песню одновременно с ночной атакой на столицу Украины. Новогодней ночью воздушная тревога в Киеве длилась более 4 часов – с 00:35 по 04:50.
Кроме того, среди зрителей находился главный пропагандист Владимир Соловьев.
Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка в Киевской области. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину не высказывалось по поводу войны, в октябре 2022 года ее включили в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Ани Лорак, не комментирующая агрессию России против Украины, назвала войну "хаосом".
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