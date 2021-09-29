Повалили на пол, били, обрили бороду: адвокат сообщила о пытках политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает Крым.Реалии.



Сообщается, что в последний день пребывания в больнице Газиева повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду.



Об этом адвокату сообщили другие подсудимые в симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".

"Его состояние вызывает серьезное беспокойство после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне медицинской помощи, которую регулярно не предоставляют, теперь у него немеет рука после побоев", - рассказала Гемеджи.