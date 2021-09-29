Повалили на пол, били, обрили бороду: адвокат сообщила о пытках политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир"
Адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что в больнице в российском Ростове-на-Дону в отношении 61-летнего крымскотатарского политзаключенного Сервета Газиева применили насилие
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Сообщается, что в последний день пребывания в больнице Газиева повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду.
Об этом адвокату сообщили другие подсудимые в симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".
"Его состояние вызывает серьезное беспокойство после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне медицинской помощи, которую регулярно не предоставляют, теперь у него немеет рука после побоев", - рассказала Гемеджи.
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