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Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы с электро- и газоснабжением: Каменец-Подольский приходит в себя после урагана

6 августа, 2021 пятница
12:11
Общество буря

Вчера, 5 августа вечером в Каменце-Подольском в результате урагана были обесточены улицы, повалены деревья и электроопоры, повреждены крыши

Об этом сообщает официальный сайт Каменец-Подольской городской общины.

Отмечается, что на семь утра информационно-справочная служба 15-05 приняла от каменчан более 200 звонков.

Зафиксированы поваленные деревья и оборванные провода на ул. Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, Гагарина, Северной, Хмельницкое шоссе, Драгоманова-Леси Украинки, Даниила Галицкого-Огиенко, Годованця-проспект Грушевского, Пушкинской, Хмельницкой,

Короленко-Черняховского, на Панивецкой, Кулика, Суворова, Подзамче, Торговой площади, Свидницького, Смотрицкий. Сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой, по переулку Новый.

"Протекающие крыши на Леси Украинки, Розвадовского, Даниила Галицкого, Шевченко, Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, по переулку Семинарский, на Пушкинском спуске. Проблемы с газоснабжением - на ул. Зарванской. Обращение продолжают поступать", - говорится в сообщении.

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Новости
Каменец-Подольский
ураган
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