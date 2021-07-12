Поваленные деревья и затопленные улицы: в Житомире прошел дождь с градом
В Житомире 12 июля после 18:00 прошел ливень и дождь с градом
Об этом сообщает " Громадське радио ".
Дождь с градом и шквальным ветром затопили улицы и повалили деревья.
Кое-где деревья падали на припаркованные автомобили. По городу оборваны электрические провода, во многих районах нет света. Вследствие чего траснпортное сообщение в городе работает не по обычному графику.
На улице Параджанова ветер сломал опору. Транспортники предупреждают, что, возможно, к утру троллейбусное сообщение с Параджанова восстановлено не будет.
В результате стихии пострадал один человек, на него упало дерево. Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.
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