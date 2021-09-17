Потураев: Журналистов, которые год не ходили в Раду, нужно лишать аккредитации

Об этом он сообщил на национальной конференции National media talk, передает Укринформ.

"На сегодняшний день в Верховной Раде аккредитовано 3 тысячи человек медиа. Вы не думаете, что это немного странно?.. Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов, - ред.), Аа в процессе, потому что есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, но в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации,- ред.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек - парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что стоит сделать с этой аккредитацией?" - заметил Потураев.

Также он отметил, что решение по регулированию процесса предоставления или лишения парламентской аккредитации должно принимать руководство Верховной Рады, ответственные органы, в частности, пресс-служба.

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