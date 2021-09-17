Потураев: Журналистов, которые год не ходили в Раду, нужно лишать аккредитации
Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что парламентских корреспондентов, которые на протяжении года не посещали Верховную Раду, надо лишать аккредитации
Об этом он сообщил на национальной конференции National media talk, передает Укринформ.
"На сегодняшний день в Верховной Раде аккредитовано 3 тысячи человек медиа. Вы не думаете, что это немного странно?.. Насколько я прочитываю закон, насколько я знаю, ничто не мешает не на входе фильтровать (лишать аккредитации корреспондентов, - ред.), Аа в процессе, потому что есть уже множество технических возможностей, которые позволяют фильтровать. Например, человек получил аккредитацию, но в течение года ни разу не был в Верховной Раде. Тогда зачем аккредитация? Это (лишить аккредитации,- ред.) нарушение закона? Нет, я такого не помню. Человек аккредитован в парламенте. Что это значит? Что человек - парламентский корреспондент. Это работа или нет? Если человек аккредитован на работу и не выполняет эту работу, то что стоит сделать с этой аккредитацией?" - заметил Потураев.
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