Потураев о выселении УПЦ МП из Лавры: "Возможно, придется получить решение суда"

Об этом Потураев сказал в комментарии журналистке Еспресо Валерии Пашко.

"Я не исключаю такого сценария, по которому они (УПЦ МП – ред.) там будут оставаться и требовать решения суда. Я считаю, что решение суда в принципе не нужно, что все действия со стороны государства и таких государственных институций, как заповедник, были совершенные согласно законодательству, были абсолютно обоснованы, легитимны. Но я понимаю, что в таком чувствительном вопросе, на котором точно наши враги будут спекулировать на международной арене, возможно, государству придется идти в суд, получать судебное решение, а потом уже приходить с судебными исполнителями , – сказал Потураев.

Нардеп подчеркнул, что судебное решение не является необходимостью, но его получение укрепит позиции государства.

"Это не является необходимостью, решение о расторжении договоров легитимно. Но с учетом европейской и международной правовой практики, возможно, нам было бы неплохо получить решение суда, если они (УПЦ МП – ред.) будут настаивать. Я убежден, что решение суда будет на пользу украинскому государству. Как человек, который изучал все эти документы, я считаю, что суд примет абсолютно правовое решение в пользу государства. Потому что документы, заключенные во времена режима Януковича, говорят сами за себя. ... Если это произойдет, это только укрепит наши позиции. Правда на стороне украинского народа, украинского государства. Лавра будет принадлежать украинскому народу, украинскому государству, в ней будут служить исключительно представители независимых от российского влияния церквей, в первую очередь ПЦУ", - сказал Потураев.

Нардеп также отметил, что некоторые аспекты текущих процессов выселения УПЦ МП из Лавры происходят непублично.

"Я не хотел бы, чтобы мы в оценках происходящего сегодня делали глобальные выводы. Потому что там идет очень непростой процесс, не весь он публичный и там есть определенные аспекты этого процесса, которым публичность может повредить. Представлял ли себе кто-нибудь две недели назад, что один из руководителей Лавры из УПЦ МП перейдет в ПЦУ и публично призовет монашескую братию переходить в ПЦУ и таким образом остаться в Лавре? Этого же никто не ожидал. Если бы у этого была публичная огласка заранее, это могло бы немного навредить процессу", - сказал Потураев.

Председатель комитета Рады по гуманитарной и информационной политике также выразил надежду, что УПЦ МП уйдет из Лавры без столкновений, несмотря на попытки провоцировать конфликты.

"Я надеюсь, что УПЦ МП покинет Киево-Печерскую лавру. Я надеюсь, что не произойдет никаких столкновений, провокаций и т. д. Хотя я уже вижу, что некоторые радикально настроенные представители УПЦ МП, которые остаются в Лавре, уже пытаются провоцировать активных граждан и правоохранителей.... Никто на провокации поддаваться не будет. Правоохранители знают, что будет происходить и понимают все риски. Организации гражданского общества тоже это прекрасно понимают и информированы, поэтому все ведут себя корректно согласно действующему законодательству", - сказал Потураев.