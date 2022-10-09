Потрепанные ветрами, снегами и солнцем маленькие флажки на вроцлавских трамваях
Город на Одре еще до вторжения и массовой эмиграции на 10% состоял из украинцев
Я видел сине-желтые флаги на жилых домах в Варшаве, на музеях в Кракове. Но потрепанные ветрами, снегами и солнцем маленькие флажки на вроцлавских трамваях — это вроде бы как вместо шумного митинга на хороший пивной путч попал.
Это всегда был особый город для Польши и Украины.
Для Польши, потому что получили его взамен Львова.
Для Украины, потому что получили вместо него Львов.
Города, такие далекие и такие разные, неожиданно, но самые родные на этом континенте.
Львовский университет – это сейчас Вроцлавский (если мы говорим не о стенах).
Вроцлав — это первый город Польши, где появился инфогайд в транспорте на украинском — кажется, уже 10 лет прошло.
Город на Одре еще до вторжения и массовой эмиграции на 10% состоял из украинцев.
Почему нас так тянет на эти земли? На очень чужие и непонятные. Не менее кровавые, чем наши.
Зачем едем в этот польский город, ревущий немецкой силой, которая была воткнута чехами на лужицких землях?
Я всегда говорил, что Вроцлав среди польских городов для меня это №1, среди европейских точно в топ-пять.
Но сейчас я зашел в один из залов Этнографического музея, а там икона Христа и Богородицы (Сладкое сердце или что-то такое) - опа, но у моей прабабки-польки такая висела в доме.
А шире: у католиков.
И написано: Львовщина.
Пошел искать дальше: Станиславщина, Тернопольщина, Волынь.
Иконы, рушники, сундуки — сколько такого краеведческого хлама я видел в своей жизни.
Но ведь эту вышиванку с тризублм кто-то как-то да и притащил. И сохранил.
Несмотря на шмоны и терроры.
Может, и первый сине-желтый флажок, еще до потрёпанных флажков на трамваях.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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