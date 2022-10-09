Я видел сине-желтые флаги на жилых домах в Варшаве, на музеях в Кракове. Но потрепанные ветрами, снегами и солнцем маленькие флажки на вроцлавских трамваях — это вроде бы как вместо шумного митинга на хороший пивной путч попал.

Это всегда был особый город для Польши и Украины.

Для Польши, потому что получили его взамен Львова.

Для Украины, потому что получили вместо него Львов.

Города, такие далекие и такие разные, неожиданно, но самые родные на этом континенте.

Львовский университет – это сейчас Вроцлавский (если мы говорим не о стенах).

Вроцлав — это первый город Польши, где появился инфогайд в транспорте на украинском — кажется, уже 10 лет прошло.

Город на Одре еще до вторжения и массовой эмиграции на 10% состоял из украинцев.

Почему нас так тянет на эти земли? На очень чужие и непонятные. Не менее кровавые, чем наши.

Зачем едем в этот польский город, ревущий немецкой силой, которая была воткнута чехами на лужицких землях?

Я всегда говорил, что Вроцлав среди польских городов для меня это №1, среди европейских точно в топ-пять.

Но сейчас я зашел в один из залов Этнографического музея, а там икона Христа и Богородицы (Сладкое сердце или что-то такое) - опа, но у моей прабабки-польки такая висела в доме.

А шире: у католиков.

И написано: Львовщина.

Пошел искать дальше: Станиславщина, Тернопольщина, Волынь.

Иконы, рушники, сундуки — сколько такого краеведческого хлама я видел в своей жизни.

Но ведь эту вышиванку с тризублм кто-то как-то да и притащил. И сохранил.

Несмотря на шмоны и терроры.

Может, и первый сине-желтый флажок, еще до потрёпанных флажков на трамваях.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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