Потребовал $100 тыс. за земельный участок. Мэру Рени в Одесской области сообщили о подозрении во взяточничестве

Об этом сообщает НАБУ .

"25 января 2023 года НАБУ и САП сообщили председателю и депутату одного из городских советов Одесской области о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их разоблачили "на горячем" накануне после получения $50 тыс. Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат в сговоре с мэром одного из городов Одесчины потребовали $100 тыс. за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду под складские помещения. При получении первого транша в $50 тыс. их разоблачили.

21 января стало известно, что НАБУ задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

НАБУ и САП подтвердили, что провели операцию по задержанию замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в $400 тыс.

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