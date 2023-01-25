Потребовал $100 тыс. за земельный участок. Мэру Рени в Одесской области сообщили о подозрении во взяточничестве
Национальное антикоррупционное бюро сообщило мэру города Рени Одесской области Игорю Плехову о подозрении во взяточничестве
Об этом сообщает НАБУ .
"25 января 2023 года НАБУ и САП сообщили председателю и депутату одного из городских советов Одесской области о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их разоблачили "на горячем" накануне после получения $50 тыс. Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины" , – говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат в сговоре с мэром одного из городов Одесчины потребовали $100 тыс. за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду под складские помещения. При получении первого транша в $50 тыс. их разоблачили.
- 21 января стало известно, что НАБУ задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
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НАБУ и САП подтвердили, что провели операцию по задержанию замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в $400 тыс.
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