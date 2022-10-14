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Аналитика

Потребности ВСУ на поле боя и остатки российских ракет. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
14 октября, 2022 пятница
22:10
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Россия в Украине израсходовала 86% баллистических ракет, 46% крылатых ракет морского и 52% воздушного базирования и теперь остаток у россиян меньше, чем необходимо для неприкосновенного запаса

Количество ракет в России

Министр обороны Резников ответил на один из самых актуальных для последнего времени вопросов – сколько ракет осталось у государства-агрессора? В целом, по оценкам Минобороны, ВС РФ перед началом вторжения имели 900 ракет к "искандерам", 500 - морских "калибров" и 444 авиационные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555.

Из них было израсходовано 86% баллистических ракет, 46% крылатых ракет морского и 52% воздушного базирования. Итак, на 12 октября остаток составлял 124 ракеты для ОТРК "Искандер", 272 крылатые ракеты "Калибр" и 213 воздушных ракет Х-101 и Х-555. По некоторым образцам, как оценивают военные, это меньше неприкосновенных запасов армии РФ. Новое производство ракет для восстановления этих затрат крайне усложнено из-за нехватки комплектующих. Пока у врага остается хоть одна ракета – это несет опасность. Так что увеличение количества зенитно-ракетных комплексов повышает возможности ПВО сбивать ракеты. Вслед за новым ЗРК IRIS-T в этом месяце мы наконец-то получим и ЗРК NASAMS. Подготовка военных уже началась и скоро этот комплекс будет в составе ВСУ. Это действительно хорошая новость.

Основные преимущества ВСУ над противником на поле боя

Как рассказал мне военный аналитик и военнослужащий ССО Вячеслав Целуйко, во-первых, это колоссальный опыт, который приобрели военные за время полномасштабного вторжения. От рядового состава до генералов. То, как они адаптировались к новым реалиям – это серьезное конкурентное преимущество украинской армии перед российской. Во-вторых, это техническое оснащение. Если до 24 февраля украинская армия была наследницей советского, то сейчас украинские военные достаточно быстро научились эффективно использовать западное оружие. По словам Целуйко, очень гибкий подход украинцев к реалиям войны вынуждает на 100% использовать потенциал вооружений таким образом, как не предполагалось. В-третьих, нравственный дух и мотивация. Это тоже значительный фактор, потому что украинский военный защищает Родину, а российский военный, особенно мобилизованный, случайно попавший на войну – для него это шоковая ситуация. Он не понимает, зачем он здесь, боится погибнуть невесть за что. С точки зрения морального духа, рассказал Целуйко, ВСУ на голову выше российской армии.

С точки зрения разведки, если россияне преимущественно опираются на авиаразведку, беспилотники, то у украинской армии есть возможность получать информацию со спутников, ВСУ активно пользуются аэроразведкой, имеют разветвленную систему агентурной разведки. С точки зрения связи – в первую очередь, можно говорить о Starlink. Их использование дало ВСУ преимущества и с точки зрения боевого управления. Целуйко говорит, что руководство боевыми действиями происходит онлайн, у россиян такого нет. Также влияет более высокий уровень украинского военного командования, которое, получая информацию, эффективно обрабатывает и принимает взвешенные решения. Они приводят к тому, что ВСУ перехватили инициативу на фронте. Сейчас украинская армия давит более многочисленную  российскую и перемалывает батальон за батальоном.

Были определенные проблемы со связью Starlink – он метеозависим. Еще возможно использование средств РЭБ. Плюс возможна история, о которой пишут медиа, что Илон Маск ограничивал их возможности. В какой-то период времени Starlink недоступен и нужно использовать менее защищенные средства – радиосвязь, мобильную связь. В принципе эти проблемы не носят системного характера. Они не имеют принципиального значения.

Взаимодействие с артиллерией для контрбатарейной борьбы

Во-первых, это разведка максимально долгое время. Если говорить о дневной оптике – то от начала дня до сумерек. Если есть средства с тепловизионной оптикой, разведка ведется и в ночное время. Во-вторых, это связь – информация от средств разведки онлайн попадает в штабы, к артиллеристам. Третий момент – это непосредственная связь между аэроразведчиками и корректировщиками с конкретными огневыми средствами. От обнаружения до поражения цели проходит мало времени. Этим украинская артиллерия имеет колоссальное преимущество над российской. Плюс это использование высокоточных снарядов, и в новом пакете помощи от США мы видим снаряды Excalibur, позволяющие артиллерии 1-2 выстрелами поражать цель, а не тратить определенное количество обычных снарядов, еще и не попадать.

Потребности ВСУ на поле боя

Во-первых, это транспорт. Эта проблема до сих пор не решена. Основная масса ВСУ – мотопехотные подразделения используют гражданский автотранспорт. Очень часто он не полноприводной. Гражданские автомобили не предназначены для войны. Также они не всегда находятся в хорошем состоянии. Эту проблему нужно решать и если бы у украинской пехоты был соответствующий транспорт – армейские джипы и пикапы, то ее мобильность была бы гораздо больше. Возможно, россияне получали бы более глубокие прорывы ВСУ и не успевали занимать новые оборонительные рубежи.

Во-вторых, это действительно ПВО. Мы видим, что россияне пытаются поражать объекты в тылу – стратегические объекты, инфраструктуру – крылатыми ракетами, дронами-камикадзе. Нам действительно необходимы средства ПВО. Пусть они будут не слишком современны, но их нужно много, чтобы прикрыть наиболее важные инфраструктурные объекты, промышленные центры, демографические центры. Зенитно-ракетные комплексы, зенитная артиллерия с радиолокационным наведением были бы как нельзя кстати. Эффективность российских ударов крылатыми ракетами и так недостаточно сильна и если бы Украина получила еще определенное количество средств ПВО, мы бы, может, 9 из 10 ракет сбивали и россияне бы очень быстро потратили свои остатки.

Мобилизованные россияне

Наши побратимы из 92-й бригады уже с мобилизованными встречалась. Часть россиян сдалась в плен. РФ в лучших традициях СССР Второй мировой бросает людей на фронт без подготовки. Они демотивированы, плохо вооружены, необучены. Это просто пушечное мясо. Россияне пытаются этой биомассой остановить ВСУ

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Колонка Згурца
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