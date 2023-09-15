Потребности в привлечении женщин-медиков на фронт пока нет

Об этом в эфире телемарафона 15 сентября сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она напомнила, что президент Зеленский подписал закон об обязательной постановке на учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием 21 октября прошлого года. С 1 октября этот закон вступает в силу.

"Генштаб тогда и сейчас уверяет, что не нуждается в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет – это не означает мобилизацию. Это первое", - сказала Маляр.

"Во-вторых, у нас нет на фронте женщин, которые там находятся без их согласия", – добавила замглавы Минобороны.