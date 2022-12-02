Об этом рассказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. Всем операторам системы распределения – облэнерго – доведены лимиты потребления по каждой области, приоритетно обеспечивающие питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей - предприятий и жилого сектора - обеспечиваются на 40-50%", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что восстановление энергосистемы продолжается, что позволяет сокращать время отключений электроэнергии, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам.

"Работает Укрэнерго. Работают другие государственные и частные энергетические компании. Тысячи людей сейчас привлечены к работе, чтобы наша энергосистема выстояла и украинцы были со светом", – отметил Шмигаль.

Премьер отметил, что оборудование по ремонту Украина получает практически из всех стран Европы. Кроме того, из разных стран мира везут к нам сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов. Чтобы координировать работу по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь, будет создан специальный штаб, работу которого будет курировать вице-премьер по восстановлению Украины. Штаб будет также заниматься обеспечением достаточного количества топлива для полученных генераторов.

Шмыгаль добавил, что за 9 месяцев полномасштабной войны специалисты Укрэнерго провели аварийные работы и частично восстановили электроснабжение на 45 поврежденных обстрелами подстанциях разного класса напряжения, или же на 88% всех поврежденных объектов. Также были проведены аварийно-ремонтные работы и восстановлены 52 из 87 высоковольтных линий электропередачи. Впрочем значительное количество энергообъектов после выполнения ремонтов получили повторные повреждения.

23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электро- и водоснабжением.

29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие которого может возникнуть полный блэкаут.

Минэнерго сообщало об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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