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Потребление яблок и некоторых трав во время беременности укрепляет здоровье мозга ребенка и последующих поколений, - исследование

7 августа, 2023 понедельник
16:47
Наука

Новое исследование Университета Монаша показало, что матери, которые едят яблоки и травы на ранних сроках беременности могут защитить здоровье мозга своих детей и внуков

Об этом сообщает Newatlas.

Исследователи из Университета Монаша изучали круглых червей Caenorhabditis elegans, имеющих много общих генов с людьми, и обнаружили, что матери, потребляющие яблоки и травы на ранних стадиях беременности, могут защитить здоровье мозга своих детей и внуков. В частности, ученые исследовали аксоны, передающие электрические импульсы между нейронами.

Здоровье аксона поддерживается регулярным расположением микротрубочек, транспортирующих РНК, белки и липиды. Дефекты микротрубочек нарушают поставки этих материалов, что приводит к хрупкости аксона и нейродегенеративных расстройств.

Исследователи использовали модель C.elegans с хрупкими аксонами, ломающимися с возрастом. Они выяснили, что подача круглым червям урсоловой кислоты, природного соединения, содержащейся в кожуре яблок, базилике, перечной мяте, лаванде, орегано, чабреце, розмарине и шалфее, уменьшает хрупкость аксонов. Урсоловая кислота оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противораковое действие.

"Мы выявили молекулу, обнаруженную в яблоках и травах, которая уменьшает хрупкость аксонов. Урсоловая кислота заставляет включаться ген, производящий определенный тип жира. Этот особый жир также предотвращал хрупкость аксонов по мере старения животных, улучшая транспорт аксона и, следовательно, его общее состояние здоровья", - сказал автор исследования Роджер Покок.

Этот жир – сфинголипид, называемый сфингозин-1-фосфатом (S1P). Сфинголипиды находятся в центральной нервной системе и участвуют в развитии тканей, распознавании клеток и адгезии. Исследователи обнаружили, что проглоченный сфинголипид должен был путешествовать из кишечника матери к яйцам в матке, чтобы защитить аксоны у потомства. Эта защита продолжается и на последующие поколения.

"Это первый случай, когда было показано, что липид/жир передается по наследству. Далее, кормление матери сфинголипидом защищает аксоны двух последующих поколений. Это значит, что диета матери может влиять не только на мозг их потомков, но потенциально на последующие поколения. Наша работа поддерживает здоровое питание во время беременности для оптимального развития мозга и здоровья", – добавил Покок.

Сообщается, хотя выводы перспективны, но необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы подтвердить это явление у людей.

  • В июне в Британии и Ирландии стал доступным первый в мире тест на беременность по слюне.
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